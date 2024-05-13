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Hastanelerde yeni dönem bugün başladı: ‘Onaylı randevu’ sistemi bugünden itibaren geçerli olacak

Hastanelerde ‘onaylı randevu’ dönemi bugün resmen başladı. Yeni sistem ile birlikte hastanelerden randevu almış olan kişilerin, ertesi günkü randevularını, akşam saat 20.00’a kadar onaylaması gerekecek.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:50
Hastanelerde yeni dönem bugün başladı: ‘Onaylı randevu’ sistemi bugünden itibaren geçerli olacak

Geçtiğimiz günlerden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da duyurduğu gibi, hastanelerde ‘onaylı randevu’ dönemi, bugünden itibaren geçerli olacak. Bu yeni sistem ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan vatandaşların, ertesi gün gidecekleri randevularını, önceki akşam saat 20.00’a kadar onaylaması gerekecek.

Randevu onay işlemleri, www.mhrs.gov.tr internet sitesi ve ALO 182 çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek. Bahsedildiği şekilde onay vermeyen kişilerin ise randevuları iptal edilecek ve bu randevular, başka vatandaşların faydalanabilmesi için sistemde yeniden açılacak.

Randevu onay sistemi, 3 gün ve sonrası için alınan randevular için zorunlu tutulacak. Ancak muayene tarihine 2 gün ve daha az kala alınan randevular ise zaten onaylanmış sayılacak.

Onay verdiği halde randevusuna gitmeyenlere ise 15 gün boyunca aynı branştan randevu verilmeyecek.

Randevu onay sisteminde yapılan bu yeni düzenlemeden, kanser hastaları ve 65 yaş üstü hastalar muaf tutulacak.

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