Hatai Abdullayev'den Yusuf Dikeç'e Anlamlı Hediye

Azerbaycanlı Ressamın Anlamlı Bağlantısı

Edirne'de yaşayan Azerbaycan uyruklu sanatçı Hatai Abdullayev, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atış dalında dünya çapında başarılı olan Yusuf Dikeç'in portresini hazırladı. Abdullayev, Dikeç'in başarısını ve Türk milletini temsil etmesini kutlamak amacıyla bu eseri oluşturdu.

Sosyal Medya ve Sanat Buluşması

Ressam, Dikeç'in portre çalışmalarını ve onun olimpiyat atış görüntülerini bir araya getirerek, 'Menem Türk' adlı parçanın eşlik ettiği bir video paylaştı. Bu paylaşım, sanat ve sporun nasıl birleşebileceğini gösterirken, sanatçının Türk sporcularına duyduğu minnettar duygularını da yansıtıyor.

Dikeç'e Özel Bir Hediye

Abdullayev, Dikeç'in portresinde dikkat çekici bir detayı vurguladı. "Resmin bir parçası olan hedef tahtasında, Yusuf Dikeç'in vurduğu noktayı çizmeyi unuttuğumu düşünenler oldu. O noktayı, Dikeç'in ateş ederek delmesi için boş bıraktım. Bu resmi satın almak isteyen birçok kişi var, fakat benim isteğim bu resmi Yusuf Dikeç'e hediye etmek. Onun ateş ederek noktayı tam ortadan deldiği zaman bu tablo tamamlanmış olacak," diyerek düşüncelerini dile getirdi.