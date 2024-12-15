Hatay 600 Evler Sitesi'nde Anahtar Teslimine Son Dönem: Başlıyor!

Hatay 600 Evler Sitesi'nde Anahtar Teslimi Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde anahtar teslimine bu ay sonu başlayacaklarını müjdeledi.

Bakan Kurum'un Açıklamaları

Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Birlikte daha güçlü Anadolu, daha güçlü Hatay için aralıksız çalışıyoruz. Sağlam zeminlerde güvenli, dirençli konutlarımız 11 ilde yükseliyor. Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde yeni yuvalarımızın anahtar teslimine bu ay sonu başlayacağız," ifadelerine yer verdi.

Hatay'daki konut projeleri, bölgedeki deprem sonrası ihtiyaçları karşılamak amacıyla önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Vatandaşların güvenli ve modern evlere kavuşması için yapılan bu çalışmalar, dikkate değer bir ilerleme sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde anahtar teslimine bu ay sonu başlayacaklarını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde anahtar teslimine bu ay sonu başlayacaklarını bildirdi.