Hatay 600 Konutlar'da Yeni Başlangıç: Afetzedeler 2026'yı Sıcak Yuvada Karşıladı

Hatay'daki 600 Konutlar yerinde kentsel dönüşümle yeniden inşa edildi; afetzedeler 25 blokluk projede 2026'yı yeni sıcak yurtlarında karşıladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:28
Yerinde kentsel dönüşümle inşa edilen 25 blokluk projede hayat yeniden başladı

600 Konutlar bölgesi, depremde ağır hasar görmesinin ardından yerinde kentsel dönüşüm projesiyle yeniden inşa edildi. Afetzedeler, 25 blokluk yaşam alanında evlerine dönerek 2026 yılını sıcak yuvalarında karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'ın yeniden inşası için kısa sürede başlattığı çalışmaları hızla sürdürerek konutları depremzede vatandaşlara teslim etti.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yer alan 600 konutlarda deprem sırasında bin 200’e yakın insan hayatını kaybetmiş ve bölgenin yaralarını sarmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatılmıştı.

Depremin simge noktalarından biri olan alana uygulanan yerinde kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 25 blokluk proje ile bölgeye yeniden yaşam getirildi ve aileler evlerine yerleşti.

Asrın felaketinde 8 yaşındaki kızları Zehra Duman'ı kaybeden Duman ailesi de yeni yılın ilk günlerini sıcak yuvalarında karşılamanın sevincini yaşıyor. Depremzede Beşir Duman'ın sözleri şöyle:

"600 Konutlar Sitesi’ndeyiz. Deprem zamanında burada bin 200’den fazla insan hayatını kaybetti. Depremden sonra evlerimize geçtik. Havalar bayağı soğudu, rabbim konteynerlerde kalanlara yardım etsin. Rabbim devletimize zarar vermesin, biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Çocuklarla birlikte evimizdeyiz ve sıcak yuvamızdayız. En son şehrimize 4 yıl önce kar yağmıştı. Kar yağdığını görünce bayağı mutlu olduk, yeni sıcak yuvamızda dışarıdaki soğuğu hissetmiyoruz. Evimiz bayağı sıcak ve konforlu oldu. 3 + 1 evde oturuyoruz. Ben ve eşim rahatsız olduğumuz için çıkamadık ama çocuklarımız çıkıp karla oynadılar. Biz sıcak iklim insanlarıyız ve evimiz de sıcacık oluyor. Eşyalarımızı yerleştirirken temmuz ayını buldu. Kış ayını ve karı evimizde karşıladık"

Yerinde dönüşüm projesiyle teslim edilen konutlar, bölge halkının normalleşme sürecine katkı sağlayarak yeniden hayata tutunmalarına zemin hazırladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

