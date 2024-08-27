Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Hatay'a Spor Yatırımları Müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu. Hatay'ın spor altyapısını güçlendirmek için bir dizi projeyi hayata geçireceklerini belirten Bakan Bak, "İnşallah çok kısa zamanda Hatay, spor yönünden de çok zengin bir konuma gelecek" dedi.

Yeni Spor Tesisleri ve Yurt İnşaatları

Hatay Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirdiği ziyarette, gençler ve spor için verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Bak, Hatayspor'un yeni sezonda Hatay'da oynaması için statla ilgili ciddi projeler hazırladıklarını kaydetti. Bakan, "Stadın ihalesini en kısa zamanda hazırlayarak yeni sezona yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu, Hatayspor'un taraftarıyla buluşması ve şehrin sosyal yapısı açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Spor Vadisi ve Yeni Yurt Projeleri

Bakan Bak, Hatay merkezinde bir "spor vadisi" oluşturma amacıyla çalışmalara başladıklarını duyurdu. Bu vadide çok amaçlı spor salonları, yüzme havuzları ve çeşitli spor sahalarının yer alacağını bildirdi. Ayrıca, kentte yeni yurt inşaatlarına başlanması için planlama yapıldığını ve bir yurdun merkezi, diğerinin ise İskenderun'da konumlanacağını aktardı.

Gençler İçin Alternatifler Sunulacak

Bakan Bak, spor tesislerinin gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olacak önemli bir yer olduğunu vurguladı. "Hükümet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz; gençlerimize barınma ve spor alanında fırsatlar sunmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali ve Belediye Başkanından Destek

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Bakan Bak'a verdiği müjdeler için teşekkür ederek, kente kazandırılacak spor tesislerinin hayırlı olmasını diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise depremler nedeniyle spor tesislerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek yapılacak yatırımların önemini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Bak'a, Hatay Valisi Mustafa Masatlı (solda) ve AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel (sağda) eşlik etti. Bak, burada açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Bak'a, Hatay Valisi Mustafa Masatlı (solda) ve AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel (sağda) eşlik etti. Bak, burada açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Bak'a, Hatay Valisi Mustafa Masatlı (solda) ve AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel (sağda) eşlik etti. Bak, burada açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Bak'a, Hatay Valisi Mustafa Masatlı (solda) ve AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel (sağda) eşlik etti. Bak, burada açıklamada bulundu.