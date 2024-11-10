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Hatay Antakya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın!

Antakya'daki bir inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:16
Hatay Antakya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın!

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Dikmece Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesindeki konteynerde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü.

Şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteyner, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Olayın tanıkları, dumanları görünce hemen yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı sırada konteynerde kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önlemiş oldu.

Ekipler, yangına enfeksiz bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yetkililer, yangının nedenini araştırmaya devam ederken, olayda herhangi bir yaralanmanın olmaması sevindirici bir detay olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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