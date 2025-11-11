Hatay Antakya'da Yıldırım Ağaçlık Alanda Yangın Çıkardı — İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde yıldırım düşmesiyle ağaçlık alanda yangın çıktı; itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 21:03
Hatay'ın Antakya ilçesinde yıldırım ağaçlık alanda yangın çıkardı

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, akşam saatlerinde yaşanan yağış sırasında düşen yıldırım sonucu bir ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay, bölgedeki mahalle sakinleri tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısı yaptığı Doğu Akdeniz bölgesinde etkili olan yağış sırasında gökyüzünü aydınlatan yıldırım, kısa süre sonra Kuruyer Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda yangına neden oldu.

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi ve yangını söndürdü. Müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olayla ilgili yetkililer ve ekipler, bölgedeki kontrolleri sürdürüyor.

