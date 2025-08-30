DOLAR
Hatay Arsuz'ta Orman Yangını Havadan ve Karadan Müdahale ile Söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Yukarıkepirce Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:03
Olay

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Yukarıkepirce Mahallesi sınırlarında bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Müdahale

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

