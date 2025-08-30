Hatay Arsuz'ta Orman Yangını Havadan ve Karadan Müdahale ile Söndürüldü
Olay
Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Yukarıkepirce Mahallesi sınırlarında bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Müdahale
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
