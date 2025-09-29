Hatay Arsuz'ta Şantaj İddiası: 4 Zanlı Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, esnaf ve iş insanlarına yönelik şantaj iddiasıyla yürütülen operasyonda dört kişi tutuklandı.

Operasyon ve gözaltı

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Hacıahmetli ve Gözcüler mahallelerinde bazı kişilere şantaj yaptıkları iddia edilen zanlıları takibe aldı.

İddialara göre, esnaf ve iş insanlarını kişisel bilgileri üzerinden tehdit eden yabancı uyruklu şüpheliler M.S, C.M, W.A. ve G.K. gözaltına alındı.

Yargıya sevk ve tutuklama

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.