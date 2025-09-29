Hatay Arsuz'ta Şantaj İddiası: 4 Zanlı Tutuklandı

Hatay Arsuz'ta esnaf ve iş insanlarına kişisel bilgiler üzerinden şantaj yaptıkları iddia edilen 4 yabancı uyruklu şüpheli, JASAT tarafından yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:22
Hatay Arsuz'ta Şantaj İddiası: 4 Zanlı Tutuklandı

Hatay Arsuz'ta Şantaj İddiası: 4 Zanlı Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, esnaf ve iş insanlarına yönelik şantaj iddiasıyla yürütülen operasyonda dört kişi tutuklandı.

Operasyon ve gözaltı

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Hacıahmetli ve Gözcüler mahallelerinde bazı kişilere şantaj yaptıkları iddia edilen zanlıları takibe aldı.

İddialara göre, esnaf ve iş insanlarını kişisel bilgileri üzerinden tehdit eden yabancı uyruklu şüpheliler M.S, C.M, W.A. ve G.K. gözaltına alındı.

Yargıya sevk ve tutuklama

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası
2
Doğan Uzun Başpehlivanı Kazandı: 72. Zengibar Karakucak Güreşleri Darende'de
3
Almanya'dan İsrail'e Uyarı: Sumud Filosu'na Müdahaleden Kaçının
4
Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı
5
Beyt Ur el-Fevga'da kuşatma tepkisi: İsrail yol çalışması protesto edildi
6
Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam
7
Tokat'ta Patates Hasadı Sürüyor: Artova'da Organik Üretim

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı