Hatay Arsuz'ta Yıldırım Orman Yangınına Yol Açtı

Olayın Özeti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında gökyüzünü aydınlatan yıldırım, Karagöz Mahallesi’ndeki ormanlık alana düştü ve bölgede yangın çıktı.

Yıldırımın düşmesiyle oluşan büyük gürültü sonrası çıkan yangın için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Müdahale ve Güncel Durum

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden çok sayıda ekip, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi sürüyor ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde yürütülüyor.

Meteoroloji uyarısının ardından Doğu Akdeniz’de akşam saatlerinde etkili olan yağışın olduğu bölgede meydana gelen olayla ilgili yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. YANGINA ÇOK SAYIDA EKİPLERİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR.