Hatay Arsuz'ta Yıldırım Orman Yangınına Yol Açtı

Hatay Arsuz Karagöz Mahallesi'nde yıldırımın düştüğü ormanlık alanda yangın çıktı; itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 22:31
Hatay Arsuz'ta Yıldırım Orman Yangınına Yol Açtı

Hatay Arsuz'ta Yıldırım Orman Yangınına Yol Açtı

Olayın Özeti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında gökyüzünü aydınlatan yıldırım, Karagöz Mahallesi’ndeki ormanlık alana düştü ve bölgede yangın çıktı.

Yıldırımın düşmesiyle oluşan büyük gürültü sonrası çıkan yangın için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Müdahale ve Güncel Durum

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden çok sayıda ekip, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi sürüyor ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde yürütülüyor.

Meteoroloji uyarısının ardından Doğu Akdeniz’de akşam saatlerinde etkili olan yağışın olduğu bölgede meydana gelen olayla ilgili yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. YANGINA ÇOK SAYIDA...

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. YANGINA ÇOK SAYIDA EKİPLERİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR.

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. YANGINA ÇOK SAYIDA...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu Antalya'da Açılış: Kepezüstü, Sanayi ve Elmalı-Avlanbeli
2
Dijital Oyunlarda Veri Güvenliği Tartışıldı: İstanbul Sempozyumu
3
Eflani'de mantar toplarken kaybolan 65 yaşındaki Gıyasi Karademir ölü bulundu
4
Iğdır'da 'Rüşvet' Soruşturması: Bir Avukat Tutuklandı, Diğeri Ev Hapsinde
5
Hırvatistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki Ailesine Acı Haber
6
Muş Hasköy'de Otomobilin Çarptığı İnek Telef Oldu
7
Samsun Canik'te Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü — 4 Kişi Yaralanmadı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?