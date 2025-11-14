Hatay Arsuz'ta Yıldırımın Yol Açtığı Orman Yangını — Müdahale 11. Saatte Sürüyor

Hatay Arsuz Karagöz Mahallesi Susuztepe'de yıldırımın düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 11. saatte devam eden müdahalede 10 arazöz, 2 su tankı ve 78 personel görev yapıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:09
Ekipler 11. saatte sahada; çok sayıda araç ve personel görevlendirildi

Meteorolojinin uyarısının ardından Doğu Akdeniz bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında, Arsuz ilçesindeki ormanlık araziye yıldırım düştü. Olay, Karagöz Mahallesi Susuztepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangına yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çok sayıda ekibin intikal etmesiyle söndürme çalışmaları hızla başladı.

Yangının 11'inci saatinde yürütülen çalışmalarda görevli ekip ve araç sayıları şu şekilde: 10 arazöz, 2 su tankı, 7 ima, 8 teknik personel ve 78 personel. Ekipler, yangını kontrol altına almak için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve bölgedeki çalışmalarla ilgili yeni bilgiler geldikçe kamuoyuna aktarılacaktır.

