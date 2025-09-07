DOLAR
Hatay Belen'de 19 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü M.O. yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 09:44
Hatay Belen'de 19 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü M.O. yakalandı

Hatay Belen'de 19 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü M.O. yakalandı

Operasyon ve yakalama

Hatay'ın Belen ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonucu, çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.nun yerinin tespit edildiği belirtildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

