Hatay Belen'de 19 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü M.O. yakalandı
Operasyon ve yakalama
Hatay'ın Belen ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışması sonucu, çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.nun yerinin tespit edildiği belirtildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.