Hatay Belen'de 58 Kırsal Afet Konutu İnşaatı Sürüyor

Hatay Belen'de 6 Şubat 2023 depremleri sonrası başlatılan 58 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor; Vali Mustafa Masatlı projeyi yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:48
Vali Mustafa Masatlı, Şekere Mahallesi'ndeki projeyi yerinde inceledi

Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapımına başlanan 58 kırsal afet konutu inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Projeye ilişkin gelişmeler, Valiliğin NSosyal hesabından kamuoyuyla paylaşıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Şekere Mahallesi'nde inşası süren konut projesini yerinde inceleyerek yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Açıklamada yer alan ifadelere göre, konutlar modern mimari ve yüksek dayanıklılık esasına göre inşa ediliyor; böylece vatandaşlar için güvenli ve huzurlu yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 58 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor. Vali Mustafa Masatlı, Şekere Mahallesi'nde inşası süren 58 konutluk projeyi yerinde inceledi.

