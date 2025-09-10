Hatay Belen'de Tır Yangını: 31 AJK 087 Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay Belen'de Tır Yangını Söndürüldü
Antakya-İskenderun yolu Topboğazı mevkisinde meydana geldi
Hatay'ın Belen ilçesinde, Antakya-İskenderun yolunun Topboğazı mevkisinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı.
A.K. idaresindeki 31 AJK 087 plakalı tırda, henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.
İtfaiye müdahalesinin ardından tırın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.