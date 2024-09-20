Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Destek Projesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Müjdeli Destek

Hatay Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik yürüttüğü "İlk Bavulum İlk Biletim" projesi ile önemli bir destek sağladı. Bu kapsamda, öğrencilere bilet bedeli, harçlık ve kişisel bakım ile kırtasiye malzemeleri ile dolu bir valiz dağıtıldı.

Etkinlikte 163 Öğrenciye Hediyeler Verildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kisecik Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, projeye katılan 7 bin 300 üniversite öğrencisinden 163'ü hediyelerini aldı. Bu destek, eğitim hayatına adım atan gençlere moral kaynağı oldu.

Başkan Öntürk'ten Öğrencilere Destek Mesajı

Programda konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, öğrencilerin eğitim sürecinde her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı. Öntürk, "Hayatınızda uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Eğitim hayatınızda vatanımıza, milletimize, şehrimize hayırlı işler yapmak için bir yola çıkıyorsunuz," diyerek öğrencilerin başarılarına olan inancını belirtti.

Öntürk, ayrıca, 1 Ekim tarihine kadar başvuruları olumlu sonuçlanan tüm öğrencilerin hesaplarına bilet paralarının ve harçlıklarının yatırılacağını ve kişisel bakım ile kırtasiye ürünlerinin yer aldığı bavulların dağıtılacağını duyurdu.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik "İlk Bavulum İlk Biletim" Projesi kapsamında öğrencilere bilet bedeli, harçlık ve içinde kişisel bakım ve kırtasiye malzemeleri bulunan valiz dağıtıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (ortada), öğrencilere hediyelerini verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik "İlk Bavulum İlk Biletim" Projesi kapsamında öğrencilere bilet bedeli, harçlık ve içinde kişisel bakım ve kırtasiye malzemeleri bulunan valiz dağıtıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (ortada), öğrencilere hediyelerini verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik "İlk Bavulum İlk Biletim" Projesi kapsamında öğrencilere bilet bedeli, harçlık ve içinde kişisel bakım ve kırtasiye malzemeleri bulunan valiz dağıtıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (ortada), öğrencilere hediyelerini verdi.