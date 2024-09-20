DOLAR
34,1 -0,31%
EURO
38,12 -0,19%
ALTIN
2.879,1 -1,85%
BITCOIN
2.142.135,05 0,43%

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Destek Projesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, üniversite kazanan öğrencilere bilet, harçlık ve malzeme desteği sunuyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:27
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Destek Projesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Müjdeli Destek

Hatay Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik yürüttüğü "İlk Bavulum İlk Biletim" projesi ile önemli bir destek sağladı. Bu kapsamda, öğrencilere bilet bedeli, harçlık ve kişisel bakım ile kırtasiye malzemeleri ile dolu bir valiz dağıtıldı.

Etkinlikte 163 Öğrenciye Hediyeler Verildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kisecik Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, projeye katılan 7 bin 300 üniversite öğrencisinden 163'ü hediyelerini aldı. Bu destek, eğitim hayatına adım atan gençlere moral kaynağı oldu.

Başkan Öntürk'ten Öğrencilere Destek Mesajı

Programda konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, öğrencilerin eğitim sürecinde her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı. Öntürk, "Hayatınızda uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Eğitim hayatınızda vatanımıza, milletimize, şehrimize hayırlı işler yapmak için bir yola çıkıyorsunuz," diyerek öğrencilerin başarılarına olan inancını belirtti.

Öntürk, ayrıca, 1 Ekim tarihine kadar başvuruları olumlu sonuçlanan tüm öğrencilerin hesaplarına bilet paralarının ve harçlıklarının yatırılacağını ve kişisel bakım ile kırtasiye ürünlerinin yer aldığı bavulların dağıtılacağını duyurdu.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik "İlk Bavulum İlk Biletim"...

Hatay Büyükşehir Belediyesinin üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik "İlk Bavulum İlk Biletim" Projesi kapsamında öğrencilere bilet bedeli, harçlık ve içinde kişisel bakım ve kırtasiye malzemeleri bulunan valiz dağıtıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (ortada), öğrencilere hediyelerini verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik "İlk Bavulum İlk Biletim"...

Hatay Büyükşehir Belediyesinin üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik "İlk Bavulum İlk Biletim" Projesi kapsamında öğrencilere bilet bedeli, harçlık ve içinde kişisel bakım ve kırtasiye malzemeleri bulunan valiz dağıtıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (ortada), öğrencilere hediyelerini verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik "İlk Bavulum İlk Biletim"...

Hatay Büyükşehir Belediyesinin üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik "İlk Bavulum İlk Biletim" Projesi kapsamında öğrencilere bilet bedeli, harçlık ve içinde kişisel bakım ve kırtasiye malzemeleri bulunan valiz dağıtıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (ortada), öğrencilere hediyelerini verdi.

İLGİLİ HABERLER

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya'dan Narin Cinayeti Sorusuna Tepki: "Adalet Tecelli Edecek, Şüpheniz Olmasın"
2
Suriye'de İstikrarı Tehdit Eden Terör Örgütleri
3
Adli Tıp Kurumu Raporu Sonuçlandı: Narin Güran’ın Ölüm Nedeni ve Detayları Ortaya Çıktı
4
İzmir'de Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza
5
Güney Koreli LIG Nex1, Irak'a Füze Savunma Sistemi İhraç Edecek
6
İzmir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi