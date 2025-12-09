Hatay Büyükşehir'den Ücretsiz Wi‑Fi: 7 Noktada HBB İnternet Hizmeti

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Öntürk'ün talimatıyla kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda halka ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı. Proje, HBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

Hizmetin amacı ve kapsamı

Uygulamanın amacı, dijital erişimi yaygınlaştırmak ve bilgi ile iletişim teknolojilerini tüm vatandaşların kullanımına açmak. Bu kapsamda park, meydan ve mesire alanları gibi halka açık yerlerde ücretsiz Wi‑Fi noktaları oluşturuldu.

Hizmet verilen noktalar

Hizmet şu 7 noktada başlatıldı: Antakya Gastronomi Çarşısı, Antakya eski Palladium yanındaki 100. Yıl Çarşısı, İskenderun Ayakkabıcılar Çarşısı, Defne Kültür Sanat Çarşısı, Altınözü Millet Bahçesi, Reyhanlı Yenişehir Gölü Mesire Alanı ve Erzin Atatürk Parkı.

Bağlantı ve güvenlik

Vatandaşlar bilgisayar veya cep telefonlarıyla "HBB" ağına bağlanıp, T.C. kimlik doğrulaması yaparak hizmetten faydalanabiliyor. Bilgi İşlem Dairesi yetkilileri, kişisel verilerin korunduğunu ve sisteme güvenle giriş yapılabileceğini vurguladı.

Gelecek planı

Yetkililer ücretsiz Wi‑Fi uygulamasının il genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

