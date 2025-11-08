Hatay Büyükşehir, Sebahattin'in Sokağını Asfaltladı — Karaçay Mahallesi'nde Erişilebilir Yol

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 ihbarı üzerine Samandağ Karaçay Mahallesi'nde özel gereksinimli Sebahattin Delioğlu'nun sokağını asfaltlayarak erişimi sağladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:02
Hatay Büyükşehir, Sebahattin'in sokağını asfaltlayarak erişimi kolaylaştırdı

Samandağ Karaçay Mahallesi'nde yapılan çalışma, özel gereksinimli bireyin gündelik yaşamını rahatlattı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), gelen ihbar üzerine Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde yaşayan özel gereksinimli birey Sebahattin Delioğlu'nun sokağını asfaltlayarak kullanımına açtı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, vatandaşlarla belediye arasında köprü kurarak süreci hızlandırdı. Alo 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonrası görevlendirilen Yerinde Çözüm ekiplerinin keşfinde, Sebahattin Delioğlu'nun sokağında okula gitmekte ve sokakta oyun oynamakta zorlandığı tespit edildi.

Çalışma, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ile koordineli şekilde yürütüldü ve sorunlu yol asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Sebahattin Delioğlu, yapılan çalışmadan dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu yolu kullanırken büyük zorluk çekiyorduk. Yollar çukurlu ve taşlıydı, her taraf su doluydu. Yürümekte zorlanıyordum. Başkanımız Mehmet Öntürk’e ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederim."

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi yetkilileri, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için benzer çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

