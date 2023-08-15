Hatay çıkışıyla gündem olan imam Halil Konakçı hakkında inceleme başlatıldı!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından dolayı Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisinin imamı Halil Konakçı'ya yönelik bir soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre; Diyanet, din görevlisi olarak görev yapan Halil Konakçı'nın son günlerde sosyal ağlarda yazdığı yazılarla ilgili incelemeye alacak.

ÜMİT ÖZDAĞ, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU





Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Hatay ile ilgili açıklamalarından dolayı cami imamı olarak görev yapan Hatip Halil Konakçı hakkında savcılığa suç duyurusu dilekçesi vermişti.

Konakçı, sosyal medya hesaplarından yaptığı konuşmada, "Hatay 1938 yılına kadar Fransız işgali altındaydı, Fransızlar Hatay'ın Müslüman köy ve camilerinde ezan okunmasını yasaklamadı, ezan Allahu Ekber diye okunurdu, Hatay'da çoğunlukla ezan okunurdu. Arapça, Hatay'ın Türk topraklarına katılmasıyla alınan ilk tedbir davetlerin yasaklanması oldu" demişti.