Hatay'da 1000 Fıstık Çamı Fidanı Dikildi

Hatay'da Orman Haftası etkinliği kapsamında 1000 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:01
Hatay'da 1000 Fıstık Çamı Fidanı Dikildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 1000 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinlik, Karlısu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, sanayileşme ve teknolojinin hız kazanmasının ardından toprağın korunmasının giderek daha büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Ormanların, ekosistemin en hayati unsurları arasında yer aldığını belirten Masatlı, ormanların korunmasının herkesin asli sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Masatlı, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini artırmak için erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasındaki bozulan dengeyi yeniden kurmalıyız. Ormanlara sahip çıkarak, biyolojik çeşitliliği geliştirip çevre değerlerini koruyarak bunları gelecek nesillerimize aktarmayı hedefliyoruz."

Etkinlikte, Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay da açıklamalarda bulundu. Günay, ormanların dünyanın ortak değeri haline geldiğini ve ilde, yıl sonuna kadar 500 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirtti. Ayrıca, orman teşkilatı mensupları olarak daha yeşil bir Türkiye ve dünya için çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Konuşmaların ardından, Vali Masatlı, Günay ve öğrenciler, toprakla buluşturulan 1000 fıstık çamı fidanına can suyu verdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 1000 fıstık çamı...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 1000 fıstık çamı fidanı dikildi. Karlısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlikte, Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 2) ile Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay (sağ 2) da yer aldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 1000 fıstık çamı...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 1000 fıstık çamı fidanı dikildi. Karlısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlikte, Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 2) ile Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay (sağ 2) da yer aldı.

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