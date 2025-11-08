Hatay'da 107’nci Cami Aksa Camii İbadete Açıldı

Hatay'da deprem sonrası inşa edilen 107'nci Aksa Camii, Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla Antakya'da ibadete açıldı; 55 camide çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 09:07
Hatay'da 107’nci Cami Aksa Camii İbadete Açıldı

Hatay'da 107’nci Cami Aksa Camii İbadete Açıldı

Vali Mustafa Masatlı açılışa katıldı — Antakya Tanışma Mahallesi'nde hizmete girdi

Hatay’da deprem sonrası inşa edilen 107’nci cami olan Aksa Camii, Vali Mustafa Masatlı’nın katılımıyla Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Bu felaketin ardından bölgenin yeniden inşa ve ihya çalışmaları hızla başlatıldı.

Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle, depremde kullanılamaz hale gelen camilerin yerine yenileri inşa edilip ihtiyaç duyulan mahallelere yeni camiler yapılıyor.

Asrın felaketinden bu yana inşası tamamlanan 107 cami ibadete açılırken, 55 camide ise imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Asırların felaketinde dini tesislerimizin üçte birinden fazlası kullanılamaz hale geldi. 6 Şubat itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar çalışmaları başlatılmış oldu. Bu çalışmalar çerçevesinde bizler de; camilerimizi, Kur’an kurslarımızı ve gençlik merkezlerimizi yeniden yapmaya başladık. Bugün 107’nci camimizi hizmete açmış olduk. Ayrıca 45 kuran kursumuzun ve gençlik merkezinin inşaatını tamamladık. 50’den fazla da cami inşaatı devam ediyor. Burada başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Diyanet İşleri başkanlığımıza ve bu hayırların yapılmasında emeği geçen ve yardım eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu camimizin başta olmak üzere tüm dini tesislerimizin Hatay’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda 55 caminin inşaatı devam ediyor. İnşallah onları da çok kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tabii devam eden Kur’an kurslarımız ve gençlik merkezleri var, dolayısıyla biteni hizmeti alıyoruz. Önümüzdeki yıl itibariyle de şehrimizde genel manada her yönüyle hayatın normale döndüğünü hep birlikte görürüz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, tamamlanan ve devam eden tesis çalışmalarının kentte hayatın normale dönmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

ASRIN FELAKETİNDE 384 CAMİNİN KULLANILAMAZ HALE GELDİĞİ HATAY’DA, DEPREM SONRASI İNŞA EDİLEN...

ASRIN FELAKETİNDE 384 CAMİNİN KULLANILAMAZ HALE GELDİĞİ HATAY’DA, DEPREM SONRASI İNŞA EDİLEN 107’NCİ CAMİ OLAN ANTAKYA İLÇESİNDE BULUNAN ‘TANIŞMA MAHALLESİ AKSA CAMİİ’ VALİ MUSTAFA MASATLI’NIN KATILIMIYLA İBADETE AÇILDI.

ASRIN FELAKETİNDE 384 CAMİNİN KULLANILAMAZ HALE GELDİĞİ HATAY’DA, DEPREM SONRASI İNŞA EDİLEN...

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de 2. Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması Finali
2
Sultangazi'de Yavuz Bülent Bâkiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonu Açıldı
3
Hatay'da itfaiye zamana karşı: Mahsur kalan 1 yaşındaki bebek kurtarıldı
4
Trabzon'da 'Faroz Yalı Mahallesi' için referandum kararı
5
Kayseri'de 'Kız Meselesi' Kanlı Bitti: 1 Ölü
6
Bursa'da Kamyonet Kasasından Tonlarca Cam Yola Saçıldı
7
İskenderun'da Mankenin Üzerindeki 1.000 TL'lik Montu Giyip Giden Şüpheli Tutuklandı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı