Hatay'da 107’nci Cami Aksa Camii İbadete Açıldı

Vali Mustafa Masatlı açılışa katıldı — Antakya Tanışma Mahallesi'nde hizmete girdi

Hatay’da deprem sonrası inşa edilen 107’nci cami olan Aksa Camii, Vali Mustafa Masatlı’nın katılımıyla Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Bu felaketin ardından bölgenin yeniden inşa ve ihya çalışmaları hızla başlatıldı.

Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle, depremde kullanılamaz hale gelen camilerin yerine yenileri inşa edilip ihtiyaç duyulan mahallelere yeni camiler yapılıyor.

Asrın felaketinden bu yana inşası tamamlanan 107 cami ibadete açılırken, 55 camide ise imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Asırların felaketinde dini tesislerimizin üçte birinden fazlası kullanılamaz hale geldi. 6 Şubat itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar çalışmaları başlatılmış oldu. Bu çalışmalar çerçevesinde bizler de; camilerimizi, Kur’an kurslarımızı ve gençlik merkezlerimizi yeniden yapmaya başladık. Bugün 107’nci camimizi hizmete açmış olduk. Ayrıca 45 kuran kursumuzun ve gençlik merkezinin inşaatını tamamladık. 50’den fazla da cami inşaatı devam ediyor. Burada başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Diyanet İşleri başkanlığımıza ve bu hayırların yapılmasında emeği geçen ve yardım eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu camimizin başta olmak üzere tüm dini tesislerimizin Hatay’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda 55 caminin inşaatı devam ediyor. İnşallah onları da çok kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tabii devam eden Kur’an kurslarımız ve gençlik merkezleri var, dolayısıyla biteni hizmeti alıyoruz. Önümüzdeki yıl itibariyle de şehrimizde genel manada her yönüyle hayatın normale döndüğünü hep birlikte görürüz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, tamamlanan ve devam eden tesis çalışmalarının kentte hayatın normale dönmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

