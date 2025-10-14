Hatay'da 11,2 km Atık Su Tüneli İnşaatı: Asi için Kalıcı Çözüm

Yayın Tarihi: 14.10.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 12:29
Proje ve işbirliği

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Hatay'da, üç ilçeyi kapsayan 11,2 kilometre uzunluğunda atık su tünelinin yapımı sürüyor. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçiriliyor.

Detaylar ve kapsam

Defne ilçesi Büyükçat Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Tünel, Defne, Antakya ve Samandağ ilçelerini kapsayacak şekilde planlandı. Projenin özellikleri arasında 5,6 metre çap ve 180 bin metreküp kapasite yer alıyor.

Vali Mustafa Masatlı, tünelin kentin altyapı sorunlarına kalıcı çözüm getireceğini belirtti ve projenin aynı zamanda Asi Nehrindeki kronik kirliliği gidermeyi hedeflediğini vurguladı.

Vali Masatlı'nın açıklamaları

Masatlı inceleme sonrası gazetecilere, kentin altyapısının 6 Şubat depremlerinde hasar gördüğünü anlattı. Projeyle ilgili olarak Masatlı'nın sözleri şöyle:

"Yerin 20 metre altından geçen tünelimizde, doğal eğimle birlikte herhangi bir enerji maliyeti olmadan Antakya ve Defne ilçelerimizin atık suları bir havzada toplanacaktır."

"Oluşturulacak biyolojik arıtma tesisiyle bu sular arıtılacak ve özellikle tarımsal üretimde kullanılacak hale getirilecektir. Atık su tüneli ve biyolojik arıtma tesisiyle, depremlerin öncesinden beridir süregelen Asi Nehri'ndeki kirliliğe de çözüm getirilecektir. Hiçbir kanalizasyon hattı nehre akmayacağı için Asi Nehrimiz tertemiz kalacaktır."

Hedef ve önem

Proje, Türkiye'nin en büyük atık su tüneli olma özelliğini taşıyor ve tamamlanmasının 2026'nın nisan ayında hedeflendiği açıklandı. Yerin altından işletilecek sistem ve biyolojik arıtma tesisi sayesinde hem altyapı dayanıklılığı artırılacak hem de Asi Nehri'nin korunması sağlanacak.

