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Hatay'da 1284 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Hatay'da düzenlenen operasyonda 1284 litre sahte içki ve birçok kaçak ürün ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:34
Hatay'da 1284 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Hatay'da Sahte İçki Operasyonu

Hatay'da gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda 1284 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerinde sahte içki üretimi ve dağıtımı yapıldığı tespit edilen adreslere baskın düzenledi.

Yapılan detaylı aramalarda, 1284 litre sahte içki dışında, 11 alkol aroması, 11 alkol ölçüm kiti, 4,355 sigara sarma kağıdı, 130 paket gümrük kaçağı sigara, 38 elektronik sigara, 435 cinsel içerikli ürün ve 4 kilogram nargile tütünü gibi bir dizi kaçak ürün ele geçirildi.

Bu başarılı operasyon, sahte içki ve kaçak ürünlerin önlenmesine yönelik etkin mücadele çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Hatay'da 1284 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da 1284 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da 1284 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da 1284 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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