Hatay'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 3 Zanlı Tutuklandı

Antakya-Altınözü yolunda durdurulan araçlarda, 14 Suriye uyruklu düzensiz göçmen bulundu; göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:34
Hatay'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Antakya-Altınözü yolunda operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Altınözü yolunda durdurdukları bir otomobil ve bir pikapta arama yaptı. Yapılan kontrollerde, araçlarda bulunan şahısların 14 Suriye uyruklu olup, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla S.A., A.A. ve A.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

