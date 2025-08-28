Hatay'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 3 Zanlı Tutuklandı

Hatay'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Antakya-Altınözü yolunda operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Altınözü yolunda durdurdukları bir otomobil ve bir pikapta arama yaptı. Yapılan kontrollerde, araçlarda bulunan şahısların 14 Suriye uyruklu olup, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla S.A., A.A. ve A.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 14 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.