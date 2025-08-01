Hatay'da 16,744 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, uyuşturucu etkili 16 bin 744 hap ele geçirildi.

Uyuşturucu Haplar Otomobilde Bulundu

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından Hatay'a uyuşturucu hap taşındığı ihbarı üzerine B.B. isimli şahsın kullandığı otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Yapılan aramalarda, ekiplerin narkotik dedektör köpeği ile otomobilin bagajında yeşil reçeteye tabi 16 bin 744 uyuşturucu etkili hap bulundu.

Şüpheliler Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü B.B. ve yanındaki Ü.B., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeşil reçeteye tabi 16 bin 744 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.