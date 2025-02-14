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Hatay'da 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:49
Hatay'da 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alınırken, bu kişi mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-Belen yolunda durumu şüpheli bir minibüsü durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı detaylı aramada, yabancı uyruklu 16 kişi tespit edildi ve bu kişilerin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Göçmenlerin ülkeye girişini sağlamakla suçlanan M.S. adlı şüpheli, gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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