Hatay'da 2 Günlük Sessizlik, 66 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Hatay'da Korkunç Bir Keşif

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 66 yaşındaki Eşe Bulut'tan iki gündür haber alınamamıştı. Yakınları, kadının yaşadığı beş katlı apartmanın üçüncü katındaki dairesine giderek kapıyı çaldı.

Bulut'un seslere cevap vermemesi üzerine endişelenen yakınları, kapıyı kırarak eve girdi.

Hareket Halinde Bulundu

Yapılan incelemede, Eşe Bulut'u hareketsiz olarak yatarken bulan yakınları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay sonrası, Bulut'un cenazesi Hassa Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Hatay'ın Hassa ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.