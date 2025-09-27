Hatay'da 2 Şahin Gagalı Kaplumbağa Tedaviye Rağmen Telef Oldu

Samandağ sahilinde yaralı bulunan 2 nadir şahin gagalı kaplumbağa HMKÜ merkezinde müdahalelere rağmen telef oldu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:29
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde yaralı bulunan 2 şahin gagalı kaplumbağa, tedavi için götürüldükleri merkezde yapılan müdahalelere rağmen telef oldu.

Gözlem ve müdahale süreci

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) uzmanlarınca kıyıda yürütülen gözlem çalışması sırasında yaralı kaplumbağaların tespit edildiği bildirildi. Nesli "kritik tehlike altında" olan kaplumbağalar, HMKÜ bünyesindeki Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Merkezde görevli ekibin yoğun müdahalesine rağmen kaplumbağalar kurtarılamadı ve telef oldu.

Uzman açıklaması

HMKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada kaplumbağalardan birinin vücudunun ziftle kaplı, diğerinin ise ön yüzgecinin kopmuş halde bulunduğunu söyledi.

Altuğ, şahin gagalı deniz kaplumbağalarının genellikle tropikal okyanuslarda yaşadığını ve Akdeniz'de nadir görüldüğünü belirterek, "Genel durumları ağır olan kaplumbağaları gerekli tıbbi müdahalelere rağmen kaybettik. Bu nadir türe, ülkemizin Akdeniz sahillerinde rastlanması bilimsel açıdan ve tür çeşitliliğimiz açısından önem arz etmektedir." dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 şahin gagalı kaplumbağa, tedavi için götürüldükleri merkezde müdahalelere rağmen telef oldu.

