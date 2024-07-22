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Hatay'da 3,500 Yıllık Tablet Ortaya Çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı, Hatay'da bulunan 3,500 yıllık tabletin tarihi önemi ve içerdiği bilgiler hakkında açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:18
Hatay'da 3,500 Yıllık Tablet Ortaya Çıktı

Hatay'da Tarihi Buluntu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yer alan Aççana Höyük'te gerçekleştirilen kazılar neticesinde 3,500 yıllık bir tabletin gün yüzüne çıktığını duyurdu.

Eski Alalah'ta Yeni Bir Keşif

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tabletin milattan önce 15'inci yüzyıla tarihlendiğini ve Akadca çivi yazısı ile yazıldığını belirtti. Tabletin içeriğinde mobilya alışverişine dair önemli kayıtların bulunduğuna dikkat çekti.

28 gram ağırlığında olan bu tabletin, Geç Tunç Çağı'nın ekonomik yapısına ve devlet sistemine dair yeni bir bakış açısı sunacağını düşündüğünü ifade eden Ersoy, bu buluntunun Anadolu'nun zengin tarihine dair önemli ipuçları sağladığını vurguladı.

Restorasyon Çalışmaları

Hatay'daki Eski Alalah Kenti'nde devam eden kazılar, deprem sonrası restorasyon sürecinde hem tarihsel mirası korumak hem de ortaya çıkarmak amacıyla sürdürülmektedir. Ersoy, bu süreçte özveriyle çalışan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Daire Başkanlığı ekiplerini de tebrik etti.

Akadca Çivi Yazılı Tabletin Boyutları

Üzerinde çalışma yürüten isimler arasında Doç. Dr. Jacob Lauinger ve doktora öğrencisi Zeynep Türker yer alıyor. Buluntunun 4.2 ile 3.5 santimetre boyutları, 1.6 santimetre kalınlığı ve ağırlığı 27.85 gramdır.

Tarih Çalışmalarında Yeni Ufuklar

Tablet, ahşap masa, sandalye ve tabure alımına dair kayıtların bulunduğu ilk satırlarıyla dikkat çekiyor. Dil bilimciler, bu buluntu üzerinde kimlerin alışveriş yaptığı ve hangi işlemlerin gerçekleştiği konularında detaylı çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Eski Alalah" olarak bilinen "Aççana Höyük"te sürdürülen çalışmalarda...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Eski Alalah" olarak bilinen "Aççana Höyük"te sürdürülen çalışmalarda 3 bin 500 yıllık tablet gün ışığına kavuştu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Eski Alalah" olarak bilinen "Aççana Höyük"te sürdürülen çalışmalarda...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Eski Alalah" olarak bilinen "Aççana Höyük"te sürdürülen çalışmalarda 3 bin 500 yıllık tablet gün ışığına kavuştu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Eski Alalah" olarak bilinen "Aççana Höyük"te sürdürülen çalışmalarda...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Eski Alalah" olarak bilinen "Aççana Höyük"te sürdürülen çalışmalarda 3 bin 500 yıllık tablet gün ışığına kavuştu.

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