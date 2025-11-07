Hatay'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem: Defne'de Sokaklara Taşınan Vatandaşlar

Hatay'ın Defne ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı; ilk belirlemelere göre yıkım yok.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:11
Hatay'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında korku yarattı ve birçok kişi güvenliğe kaçınmak için dışarı çıktı.

Deprem Detayları

AFAD verilerine göre, Hatay’ın Defne ilçesinde yerin 13.22 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle korku yaşayan vatandaşlar, binaların olmadığı arazilerde ve parklarda toplanarak deprem korkusunu atlatmaya çalıştı.

İlk Değerlendirme

İlk belirlemelere göre kentte herhangi bir yıkım yaşanmadığı öğrenildi.

