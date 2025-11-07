Hatay'da 3.9 Depreminde İş Yerinden Kaçış Anları Kamerada

AFAD verilerine göre, Hatay'ın Defne ilçesi kent merkezinde yerin 13.22 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin kısa süreli sarsıntısı, kentte paniğe yol açtı.

Panik yaşayan vatandaşlar, depremin etkisiyle iş yerlerinden çıkarak sokaklara yöneldi. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve görüntülere yansıdı.

Görüntülerde neler var?

Antakya kent merkezinde bir iş yerinde çekilen görüntülerde; depremin hissedildiği anlar, iş yeri içindeki kişilerin ani hareketleri ve kaçış anları açık biçimde görülüyor. Görüntüler, depremin yarattığı kısa süreli paniği gözler önüne seriyor.

Olayla ilgili bilgilerin kaynağı olarak AFAD gösterildi; yetkililer tarafından yapılan ölçümlere göre depremin büyüklüğü ve derinliği bu şekilde kaydedildi.

