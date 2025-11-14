Hatay'da 306 Bin Captagon Hap Suni Çimlere Gizlenmiş Halde Ele Geçirildi

Hatay'da Antakya'da bir iş yerinde yapılan operasyonda suni çimler arasına gizlenmiş 306 bin captagon hap (51 kg) ele geçirildi; bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 00:24
Antakya'daki operasyonda 51 kilogram uyuşturucu bulundu, bir şüpheli tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmaları sürüyor. Yapılan operasyon kapsamında Antakya Derince Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı.

Arama sonucu, bahçe çitinde kullanılan suni çimler arasına teker teker gizlenmiş halde toplam 51 Kilogram ağırlığında 306 bin adet captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.M. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, B.Y. ile M.E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların uyuşturucu hapları ustaca teker teker yapay çimin içerisine gizlemeleri ise hayrete düşürdü.

