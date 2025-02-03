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Hatay'da 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yasadışı yollarla giren 31 göçmen yakalanırken, 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:34
Hatay'da 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da Düzensiz Göçmen Yakalamaları

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 31 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığına Karşı Mücadele

Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamındaki çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Antakya çevre yolunun Gülderen mevkisinde şüpheli araçları durdurma işlemi gerçekleştirdi.

Yapılan aramalar sonucunda, yabancı uyruklu 31 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Bu kişiler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan H.B. ve A.Ö. isimli şüpheliler, göçmenlerin ülkeye girişine yardımcı oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

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