Hatay'da 4 Büyüklüğünde Deprem: İlk Belirlemelere Göre Olumsuz Bir Durum Yok

Hatay'da Deprem! İlk Belirlemelere Göre Sorun Yok

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu sabah saat 07.08'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamalara göre, depremin merkez üssü Yayladağı olarak belirlendi.

Depremin 13,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Hatay Valiliği, yapılan ilk değerlendirmelere göre herhangi bir olumsuz durumun ortaya çıkmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "AFAD Deprem Daire Başkanlığından alınan bilgiler doğrultusunda Yayladağı (Hatay) merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yok. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar da gelmemiştir," ifadeleri kullanıldı.