Hatay'da 4 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 07:20
Hatay'da 4 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi

4 Büyüklüğünde Deprem Hatay'ı Salladı

Bugün sabah saatlerinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkezi saat 07.08'de kaydedildi.

Depremin Derinliği ve Etkileri

Yapılan incelemelerde, depremin 13,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Şu an için can veya mal kaybı ile ilgili bir bilgi bulunmamakta. Ancak bölge halkı arasında deprem paniği yaşandığı bildiriliyor.

Yetkililer, olası aftershock (artan sarsıntı) durumlarına karşı vatandaşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

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