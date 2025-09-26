Hatay'da 4 Caretta caretta Tedavi Sonrası Denize Bırakıldı
Samandağ'da kurtarılan kaplumbağalar doğal yaşamına döndü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan 4 caretta caretta, düzenlenen etkinlikle yeniden mavi sularla buluştu.
Etkinlik kapsamında konuşan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, deniz kaplumbağalarının korunması gerektiğine dikkat çekti.
Altuğ, 'Deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı ilan edilen alanlarda sezon boyunca çalışmaların düzenli olarak yürütüldüğünü' belirterek, 2025 yılında Hatay kumsallarında yaklaşık 1400 civarında deniz kaplumbağası yuvası tespit edildiğini ve bunlardan çıkan 81 binin üzerinde yavrunun denize ulaştığını söyledi.
Konuşmanın ardından, tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı. Etkinliğe HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve öğrenciler de katıldı.
