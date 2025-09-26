Hatay'da 4 Caretta caretta Tedavi Sonrası Denize Bırakıldı

Hatay Samandağ'da tedavileri tamamlanan 4 caretta caretta düzenlenen etkinlikle denize salındı; HMKÜ yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 20:11
Hatay'da 4 Caretta caretta Tedavi Sonrası Denize Bırakıldı

Hatay'da 4 Caretta caretta Tedavi Sonrası Denize Bırakıldı

Samandağ'da kurtarılan kaplumbağalar doğal yaşamına döndü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan 4 caretta caretta, düzenlenen etkinlikle yeniden mavi sularla buluştu.

Etkinlik kapsamında konuşan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, deniz kaplumbağalarının korunması gerektiğine dikkat çekti.

Altuğ, 'Deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı ilan edilen alanlarda sezon boyunca çalışmaların düzenli olarak yürütüldüğünü' belirterek, 2025 yılında Hatay kumsallarında yaklaşık 1400 civarında deniz kaplumbağası yuvası tespit edildiğini ve bunlardan çıkan 81 binin üzerinde yavrunun denize ulaştığını söyledi.

Konuşmanın ardından, tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı. Etkinliğe HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve öğrenciler de katıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tedavileri tamamlanan 4 caretta caretta yeniden mavi sularla...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tedavileri tamamlanan 4 caretta caretta yeniden mavi sularla buluştu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tedavileri tamamlanan 4 caretta caretta yeniden mavi sularla...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da: 26 Ülkeden Uzmanlar Yenilikleri Tartıştı
2
Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 2 kilo 180 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
3
Antalya Kepez'te Parka Düşen Buz Kütlesi Güvenlik Kamerasında
4
Dışişleri Bakanı Fidan New York'ta Malezyalı Mevkidaşı Hasan ile Görüştü
5
Bangladeş: Gazze'deki İnsani Kriz 'Soykırım' — BM Genel Kurulu'nda Kritik Çağrı
6
Sivas'ta Dilenci 337 Lirayı Lahmacuna Gizledi: Zabıta 14 Kişiyi Yakalandı
7
Sivas'ta İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı