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Hatay'da 4 Kişinin Ölümüyle İlgili 2 Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde zehirlenme sonucu ölümlerle ilgili 2 kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 12:23
Hatay'da 4 Kişinin Ölümüyle İlgili 2 Tutuklama

Hatay'da Zehirlenme Olayında 2 Kişi Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, anne ile 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek hayatını kaybetmesi üzerine, baba ve apartmandaki 21 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Soruşturma Devam Ediyor

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12 Aralık'ta başlatılan soruşturma çerçevesinde, jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı apartmana doğal gaz ileten firmanın yetkilisi, yapı denetim firması yetkilisi ve tesisatçı hakkında işlemler gerçekleştirilmiştir. Doğal gaz altyapısındaki servis sorumlusunun da yakalanmasının ardından, gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edilmiştir.

Tutuklamalar ve Hastane Durumu

Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan, yapı denetim firması yetkilisi ve servis sorumlusunun nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı, diğer 2 şahsın ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldığı öğrenilmiştir. Olayla ilgili hastaneye kaldırılan 22 kişinin 18'i taburcu edilirken, baba Emrah Kökçü ve 3 kişinin tedavileri devam etmektedir.

Olayın Geçmişi

Kökçü ailesinden 12 Aralık'ta haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine gerçekleştirilen kontrolde, Kader Kökçü (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe'nin (14) cansız bedenleri olay yerinde bulunmuştur. Baba Emrah Kökçü (43) ise baygın bir şekilde kurtarılmıştır. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, ailenin zehirlendiği, olayın sebebinin ise otopsi sonuçlarının beklenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki incelemeler devam etmektedir.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba ile apartmandaki 21 kişinin de hastaneye kaldırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba ile apartmandaki 21 kişinin de hastaneye kaldırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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