Hatay'da 43 Kişinin Ölümüne Neden Olan Apartman Davası: 4 Sanığa 22 Yıl Hapis İsteniyor

Hatay'da 43 Kişinin Ölümüne Neden Olan Apartman Davası

Hatay'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından yıkılan Selim Köse Apartmanı ile ilgili olarak tutuksuz 4 sanık hakkında dava açıldı. Dava kapsamında sanıkların 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile yargılanması talep ediliyor.

Soruşturma Tamamlandı

Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yer alan 9 katlı binanın yıkılmasının ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma neticesinde hazırlanan iddianame Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların Suçlaması

İddianamede yer alan bilgiler doğrultusunda, tutuksuz sanıklar arasında bulunan müteahhit H.K, yapı denetim firması yetkilisi E.E, kontrol elemanı G.A.T. ve şantiye şefi M.E., "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçu ile yargılanacak.

Yetersiz Malzeme ve Yapım Koşulları

Bilirkişi raporunda, 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan binanın yapımında kullanılan malzemelerin kalitesinin yetersiz olduğu vurgulanırken, çatı katının da genişletildiği belirtildi. Bu durum, binanın dayanıklılığını olumsuz etkileyerek yıkılmasına sebep oldu.

Yargılama Süreci Başlıyor

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Ülke genelinde gerek depremzedelerin ihtiyaçları gerekse binaların güvenlik standartları konularında farkındalık oluşturulması gerektiği vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.