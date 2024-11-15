DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,42 -0,46%
ALTIN
2.843,48 -0,3%
BITCOIN
3.112.468,37 -3,01%

Hatay'da 43 Kişinin Ölümüne Neden Olan Apartman Davası: 4 Sanığa 22 Yıl Hapis İsteniyor

Hatay'da depremde yıkılan Selim Köse Apartmanı ile ilgili 4 sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:05
Hatay'da 43 Kişinin Ölümüne Neden Olan Apartman Davası: 4 Sanığa 22 Yıl Hapis İsteniyor

Hatay'da 43 Kişinin Ölümüne Neden Olan Apartman Davası

Hatay'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından yıkılan Selim Köse Apartmanı ile ilgili olarak tutuksuz 4 sanık hakkında dava açıldı. Dava kapsamında sanıkların 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile yargılanması talep ediliyor.

Soruşturma Tamamlandı

Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yer alan 9 katlı binanın yıkılmasının ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma neticesinde hazırlanan iddianame Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların Suçlaması

İddianamede yer alan bilgiler doğrultusunda, tutuksuz sanıklar arasında bulunan müteahhit H.K, yapı denetim firması yetkilisi E.E, kontrol elemanı G.A.T. ve şantiye şefi M.E., "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçu ile yargılanacak.

Yetersiz Malzeme ve Yapım Koşulları

Bilirkişi raporunda, 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan binanın yapımında kullanılan malzemelerin kalitesinin yetersiz olduğu vurgulanırken, çatı katının da genişletildiği belirtildi. Bu durum, binanın dayanıklılığını olumsuz etkileyerek yıkılmasına sebep oldu.

Yargılama Süreci Başlıyor

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Ülke genelinde gerek depremzedelerin ihtiyaçları gerekse binaların güvenlik standartları konularında farkındalık oluşturulması gerektiği vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB'in 'Öğretmen Gözüyle' Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
2
KKTC'nin 41. Yılı Kutlandı: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden Mesajlar
3
2024 Macar-Türk Kültür Yılı: 'Ateşin Sanatı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
4
Nurdağı'nda 65 Köy Evine Anahtar Teslimi Yapıldı
5
Çin'den ABD'ye Uyarı: Tayvan, İlişkilerdeki En Tehlikeli Kıvılcım
6
Bursa Deniz Otobüslerinde Sefer İptalleri
7
YÖK Başkanı Özvar, Kadın ve Erkek Adayların Yerleştirme Oranlarını Açıkladı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor