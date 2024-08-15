Hatay'da 5 Katlı Bina Kontrollü Yıkımda Yan Yattı

Hatay'da Yıkım Süreci Sıkıntılı Geçiyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından hasar gören 5 katlı bir bina, kontrollü yıkım süreci esnasında yan yattı. Depremin oluşturduğu tahribat sonrası yıkım kararı alınan binalardan biri olan bu yapı, Numune Mahallesi'nde kontrol altına alınarak yıkıma başlandı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Yıkım öncesi bölgedeki güvenlik tedbirleri artırıldı. Polis ekipleri, çevredeki vatandaşları tahliye ederek olası bir facianın önüne geçmeye çalıştı. Ancak, yıkım işlemi sırasında bina aniden yan yattı ve bu durum büyük paniğe yol açtı.

Yan Yatan Binadan Kalan Hasar

Yan yatan binanın bir kısmı, komşu binanın balkonuna çarparken, fırlayan beton parçaları da bir dairenin pencere camlarını kırdı. Olay yerine gelen yetkililer, bölgedeki elektrik ve doğalgaz hattını keserek hasar tespiti yapmak üzere incelemelere başladı.

Gözlemcilerden Tepkiler

Yan binanın yıkımını cep telefonuyla kaydeden Sıla Fatma Akdemir, bu durumu şöyle anlattı: "Eve geldiğimde yıkım işlemleri vardı. Arabada otururken deprem anını bir kez daha yaşadım. Kirada oturduğum evden dolayı çok mağdurum ve bu anı görmek beni korkuttu."

Bölgedeki başka bir vatandaş olan Şerif Önal ise, yıkımın yapılacağına dair bir bilgilendirme almadığını ifade ederek, "Evimize zarar vermişler. Penceremize ve balkonumuza büyük hasar var. Evimiz orada duruyor ama biz giremiyoruz." şeklinde konuştu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 5 katlı bina yan yattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 5 katlı bina yan yattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 5 katlı bina yan yattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 5 katlı bina yan yattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 5 katlı bina yan yattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 5 katlı bina yan yattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 5 katlı bina yan yattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 5 katlı bina yan yattı.