Hatay'da 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı Anma Etkinlikleri Başladı

Hatay'da 6 Şubat Depremlerinin Anma Etkinlikleri

Hatay'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yılında anma etkinlikleri için halk, bir araya gelmeye başladı. Merkez Antakya ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar, 04.17'de başlayacak anma etkinliğini bekliyor.

Yağışlı havaya rağmen aileleriyle meydana gelen halk, ellerinde şemsiyelerle acılarını dindirmeye çalışıyor. Anma etkinliklerine katılan Döne Tohma, yaşadığı acıları unutmadıklarını belirterek, "Allah bir daha yaşatmasın. Depremde ölenlere rahmet diliyorum, hüzünlüyüz, üzüntülüyüz," dedi.

Yasemin Köse ise çok büyük bir kayıp yaşadığını ifade ederek, "Yakınlarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim, üzgünüm," diye ekledi.

İskenderun'da Anma Etkinlikleri

İskenderun ilçesinde de anma etkinlikleri devam ediyor. Anıt Alanı'nda ve çevresinde toplanan vatandaşlara esnaf tarafından çorba ikram edildi. Resul Daş, burada yaşadığı acıların hala taze olduğunu dile getirerek, "Ailemden 9 kişiyi kaybettim, çok zor bir dönem geçirdik," ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde, depremde yıkılan binaların yerindeki boş alanlara karanfil ve oyuncaklar bırakıldığı gözlemlendi. Hatay halkı, kaybettikleri yakınlarını anarak, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için dua ediyor.

Hatay'da yaşayanlar, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında anma etkinliklerinin yapılacağı alanlarda bir araya gelmeye başladı. Merkez Antakya ilçesinde yaşayanlar, akşam saatlerinden itibaren 04.17'de anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na gitmeye başladı. Ailecek meydana gidenler, yağışlı havaya rağmen ellerinde şemsiyelerle anma saatini bekledi.

Hatay'da yaşayanlar, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında anma etkinliklerinin yapılacağı alanlarda bir araya gelmeye başladı. Merkez Antakya ilçesinde yaşayanlar, akşam saatlerinden itibaren 04.17'de anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na gitmeye başladı. Ailecek meydana gidenler, yağışlı havaya rağmen ellerinde şemsiyelerle anma saatini bekledi.