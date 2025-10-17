Hatay'da 6 Şubat Sonrası 199 Yeni Okul Hizmete Açıldı

Vali Mustafa Masatlı'nın ziyaretleri ve eğitim yatırımları

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan eğitim yatırımları kapsamında 199 yeni okul hizmete alındı. Vali Mustafa Masatlı, devlet tarafından inşa edilen Defne ilçesindeki 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette Masatlı, öğrencilerle sohbet edip hediyeler verdi, sınıfları dolaştı ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirde dünyanın en büyük iyileştirme sürecinin sürdüğünü belirtti. Eğitim çalışmalarına ilişkin şunları aktardı:

Bir taraftan konutlarımız, bir taraftan ticarethanelerimiz, sağlık tesislerimiz inşa ediliyor, diğer taraftan altyapımızı tamamıyla yeniliyoruz ki Türkiye'nin en büyük projeleri şu an itibarıyla şehrimizde yürütülüyor. Tabii bunun yanında da eğitim kurumlarımızın yeniden imar, ihya ve inşası çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bizler Eğitim Hatay'ımıza nefes oluyor şiarıyla yola çıktık ve bu kapsamda Hatay Modeli diyebileceğimiz bir modellemeyle eğitimde de öğretimde de çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor.

Depremde eğitim kurumlarının üçte birinin kullanılamaz hale geldiği kentte hızlı bir toparlanma süreci yürütüldüğünü vurgulayan Masatlı, depremlerden bu yana 798 okulun büyük onarımını ve 145 okulun güçlendirme işlemlerini tamamladıklarını söyledi.

199 yeni okulumuzu da hizmete aldıklarını belirten Masatlı: 'Fatih Sultan Mehmet Ortaokulumuz da bunlardan bir tanesidir. Diğer taraftan 70 okulumuzun inşaat çalışmaları devam ediyor, 42 okulumuzun da yeniden yapımıyla ilgili ihale süreçleri sürüyor. Tabii biz sadece okullar yapmadık; onun yanında da M2 STEAM Merkezimizi hizmete aldık. Üstün zekalı çocuklarımız Antakya merkezde orada eğitim alıyor. Samandağ'da da bir bilim ve sanat merkezini kısa süre önce açtık. 4 bilim ve sanat merkezimizi de bu sene sonunda tamamlamış olacağız.' dedi.

Öğretmenlerin sosyalleşmesi ve barınma ihtiyaçlarına dönük çalışmalar kapsamında 4 öğretmenevini yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete açacaklarını da bildirdi.

İhya, inşa ve imar çalışmalarının tamamlanmasıyla kentin çok daha güzel bir görünüme kavuşacağını kaydeden Masatlı, 'Her şey böyle dışarıdan anlatıldığı gibi değil, şehrimiz bir Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğuyor. Bu süreç tamamlandığında, medeniyetler şehri Hatay'ımız, dünyanın en marka şehirlerinden biri haline dönüşecek.' ifadelerini kullandı ve çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.

Masatlı ayrıca, depremlerden bir gün önce olan 5 Şubat 2023'teki 14 bin 700 derslik sayısının yatırımlar tamamlandığında 17 binlere ulaşacağını belirterek 'Depremden bir gün önceki derslik sayımıza yüzde 15 daha eklemiş oluyoruz.' dedi ve genel olarak şehirde eğitim-öğretimle ilgili şu an itibarıyla herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

