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Hatay'da 8. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Yapıldı

Altınözü'nde düzenlenen festival, zeytin üretimini ve gastronomiyi kutladı. Zeytin hasadı ve fidan dikimi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 19:41
Hatay'da 8. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Yapıldı

8. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Hatay'da Gerçekleşti

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, bu yıl 8.si düzenlenen Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali, coşkuyla kutlandı. Festival, İlçe Kaymakamlığı ve Belediye iş birliğiyle hayata geçirildi.

Kortej Yürüyüşü ile Başladı

Etkinlik, geleneksel bir kortej yürüyüşüyle start aldı. Yürüyüşün ardından, depremde hayatını kaybedenler anısına temsili zeytin hasadı yapıldı ve zeytin fidanı dikildi.

Önemli Konuşmalar ve Zeytin Üretimi

Festivalde konuşan Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, ilçenin zeytin üretiminin önemine değinerek, "Altınözü zeytini, Türkiye'de 135 bin tonluk üretimle 7. sıradadır. Tarım arazilerimizin yüzde 52'si zeytin ağaçlarıyla kaplı," dedi.

Belediye Başkanı'ndan Destek Sözü

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, zeytin, zeytinyağı ve geniş gastronomi yelpazesini daha ileri taşımak için festivallere devam edeceklerini belirtti.

Katılımcılar ve Etkinlikler

Festival açılışına, AK Parti Hatay milletvekilleri, il başkanı, çeşitli ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve yerel halk katıldı. Etkinlik, çeşitli yarışmalar, sahne şovları ve ödül törenleri ile son buldu.

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