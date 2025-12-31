Hatay'da Ağaçta Mahsur Kalan Şahin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'da ağaç dallarına takılarak mahsur kalan şahin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve ilgili koruma birimine teslim edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine müdahale

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesinde ağaçta mahsur kalan şahini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, kısa sürede kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma operasyonu ve teslim

Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven desteğiyle şahini başarılı bir şekilde ağaçtan alarak kurtardı. Kurtarılan şahin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ve koruma ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde hayvanın güvenliği sağlandı ve gerekli bakımı için yetkili birimlere yönlendirildi.

