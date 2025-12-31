DOLAR
Hatay'da Ağaçta Mahsur Kalan Şahin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde ağacın dallarına takılan şahin, itfaiye tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:37
Hatay'da ağaç dallarına takılarak mahsur kalan şahin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve ilgili koruma birimine teslim edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine müdahale

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesinde ağaçta mahsur kalan şahini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, kısa sürede kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma operasyonu ve teslim

Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven desteğiyle şahini başarılı bir şekilde ağaçtan alarak kurtardı. Kurtarılan şahin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ve koruma ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde hayvanın güvenliği sağlandı ve gerekli bakımı için yetkili birimlere yönlendirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

