Hatay'da aile kavgası sokakta çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 6 yaralı

Hatay'ın Altınözü'nde iki aile arasındaki kavga sokakta çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 6 yaralı, olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 00:43
Hatay'da aile kavgası sokakta çatışmaya dönüştü

Altınözü Tepehan Mahallesi'nde 1 ölü, 6 yaralı

Hatay'da iki aile arasında çıkan kavga, mahallenin adeta bir savaş alanına dönüştüğü anlara sahne oldu. Olay anları cep telefonu kamerasına yansırken, bıçaklanan 43 yaşındaki İ.K. hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı.

Olay, Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Mahallede yaşayan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; tartışma sırasında İ.K. bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İ.K., kaldırıldığı Altınözü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan T.A., R.K., Y.K., Y.K., Y.A. ve A.K. isimli kişiler hastanede tedavi altına alındı.

Müdahalede bulunan bir personel, yüzüne taş gelmesi sonucu çene bölgesinden hafif şekilde yaralandı.

Kavganın taşlı, sopalı ve bıçaklı anları ile jandarma ekiplerinin havaya ateş açarak grupları ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası jandarma ekiplerinin mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

