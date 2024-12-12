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Hatay'da Aile Trajedisi: Anne ve 3 Çocuğu Ölü Bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir aile evlerinde ölü bulundu, baba hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 22:22
Hatay'da Aile Trajedisi: Anne ve 3 Çocuğu Ölü Bulundu

Hatay'da Anne ve 3 Çocuğu Trajik Bir Şekilde Ölü Bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kökçü ailesi tarafından evde bulunan anne Kader (35) ve üç çocuğu İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe Kökçü (14) hayatını kaybetti. Baygın haldeki baba Emrah Kökçü (43) ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın Gelişimi

Olay, Kökçü ailesinden haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini aramasıyla ortaya çıktı. İhbar sonrası jandarma ve sağlık ekipleri eve yönlendirildi. İlgili sağlık ekipleri, 2. katta bulunan dairede anne ve çocuklarının hareketsiz yattığını belirledi.

Resmi Açıklama

Hatay Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ailenin zehirlendiğini ve kesin zehirlenme sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini bildirdi. Valilik, ayrıca yaşamını yitiren aile üyelerine rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı babaya acil şifalar diledi.

Olayın detayları ve zehirlenme sebebine ilişkin incelemeler sürmektedir.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba tedaviye alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba tedaviye alındı.

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