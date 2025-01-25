Hatay'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye 327 Bin Lira Ceza

Hatay'da Cezalar Yükseliyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ehliyetsiz, alkollü ve çakarlı araç kullanan bir sürücüye toplamda 327 bin 487 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.N.A. adlı sürücüyü durdurmak için harekete geçti.

Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Polisin "dur" ihtarına uymayan M.N.A, kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı. Yapılan araştırmalar sonucunda sürücünün hem alkollü olduğu hem de ehliyetsiz araç sürdüğü anlaşıldı.

Ekipler, M.N.A'ya 327 bin 487 lira ceza keserek araçla ilgili trafikten men işlemi gerçekleştirdi. Bu olay, trafik güvenliği açısından alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.