Hatay'da anma töreninde protesto: Fahrettin Koca ve Lütfi Savaş protestoların hedefinde: Biz kefen bulamadık!

6 Şubat 2023'te Hatay Antakya'da "asrın felaketi" diye anılan 7.8 şiddetindeki depremin yıl dönümünde, binlerce insan sessizce yürüdü.

Anma törenine katılan siyasi isimler, kentteki deprem sonrası ortaya çıkan yıkımla ilgili protestolarla karşılaştı. Belediye Başkanı Lütfü Savaş, alanda deprem mağdurlarının "İstifa" çağrıları ve ıslıklarıyla tepki gördü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Savaş'ı tekrar aday olarak gösterdiği için alandakilerden eleştiri aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aynı mekanda protesto edilen bir başka kişiydi. Koca, kalabalık içinde yürürken bazı vatandaşlar tarafından eleştirildi. "Biz cenaze namazı kılamadık, cenaze aracı bulamadık" diye seslenenler vardı.

Sağlık Bakanı Koca, protesto edilenler arasındaydı. Koca, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı ve şunları söyledi;

"Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil."