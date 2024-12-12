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Hatay'da Anne ve Üç Çocuğu Evde Ölü Bulundu, Baba Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kökçü ailesinin korkunç durumu, anne ve üç çocuğunun evde ölü bulunmasıyla gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 19:44
Hatay'da Anne ve Üç Çocuğu Evde Ölü Bulundu, Baba Hastaneye Kaldırıldı

Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Kökçü ailesinin acı dolu hikayesi, aile üyelerinin evlerinde ölü bulunmasıyla gündeme geldi. Anne Kader Kökçü (35) ve üç çocuğu, İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe Kökçü (14), aile bireyleri tarafından evlerinde hareketsiz bulundu.

Babanın Durumu Endişe Verici

Olay, yakınlarının aileden haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmasıyla gün yüzüne çıktı. İhbar üzerine hemen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Apartmanın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, aile bireylerinin acı gerçeğiyle karşılaştı.

Anne ve üç çocuğunun cansız bedenleri bulunurken, baygın haldeki baba Emrah Kökçü (43) hastaneye kaldırıldı. Olayın meydana geldiği mahalledeki halk, büyük bir şok yaşarken, akıllarda birçok soru işareti oluştu.

Ölüm Sebebi Otopsi ile Belirlenecek

Yaşamını yitiren aile bireylerinin ölüm sebepleri, yapılacak otopsi sonucunda kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba tedaviye alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba tedaviye alındı.

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