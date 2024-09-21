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Hatay'da Asi Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Hatay'da Asi Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:01
Hatay'da Asi Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Hatay'da Asi Nehri'nde Ceset Bulundu

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Aknehir Mahallesi'nde Asi Nehri'nde bir erkek cesedi tespit edildi. Olay, nehirde cesedi gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla ortaya çıktı.

Olay Yeri İncelemesi

İhbar üzerine hızlıca olay yerine intikal eden sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, durumu değerlendirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekipleri, sudan çıkarılan cesedi inceledi.

Cesedin Kimliği Tespit Edildi

Yapılan incelemeler sonucunda, sudan çıkarılan cesedin 65 yaşındaki A.C.'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu'na otopsi işlemleri için gönderildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Cesedin bulunmasının ardından, yetkililer olay hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Gelişmeler aktarılmaya devam edecek.

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