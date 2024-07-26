Hatay'da Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları
Hatay'ın Erzin ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan bir otomobilin sürücüsü, 52 yaşındaki Musa Aslan, trafik kazası sonrasında yaşamını yitirdi.
Kazanın Gerçekleştiği Yer
Aslan'ın idaresindeki 31 V 5123 plakalı otomobil, Erzin-Dörtyol kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.
Olay Yerinde Yapılan Müdahale
Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Musa Aslan'ın kaza anında hayatını kaybettiği tespit edildi.
Otopsi İşlemleri
Aslan'ın cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Umarız tüm kazalar en aza indirilir ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.
Hatay'ın Erzin ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Erzin ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.