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Hatay'da Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzin'de aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü Musa Aslan hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:47
Hatay'da Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Hatay'ın Erzin ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan bir otomobilin sürücüsü, 52 yaşındaki Musa Aslan, trafik kazası sonrasında yaşamını yitirdi.

Kazanın Gerçekleştiği Yer

Aslan'ın idaresindeki 31 V 5123 plakalı otomobil, Erzin-Dörtyol kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

Olay Yerinde Yapılan Müdahale

Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Musa Aslan'ın kaza anında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Otopsi İşlemleri

Aslan'ın cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Umarız tüm kazalar en aza indirilir ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Hatay'ın Erzin ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını...

Hatay'ın Erzin ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını...

Hatay'ın Erzin ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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