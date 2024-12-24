Hatay'da Beton Mikseri Otomobili Sürükledi: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Hatay'da Korkutan Kaza Anları Güvenliğe Yansıdı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, bir beton mikseri 34 RN 5762 plakalı otomobile çarptı. Kaza anı, etraftaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen beton mikseri, önünde seyreden Türker Özkaya yönetimindeki araca çarpmanın ardından, otomobili bir süre sürüklemeye devam etti. Kaza görüntüleri, izleyenleri dehşete düşürdü.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bu anlar, hem kazanın ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor hem de sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor.